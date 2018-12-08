Сестра Сенцова попросила про "тишу", поки він не виїде з Росії
"Ніч була жахлива. ... Давайте зробимо висновки. Навіть якщо ви дійсно дізналися, що Олега відпускають, не треба видавати жодної інформації, поки він не залишить Росію. Така передчасна інформація, навіть будучи правдою, може нашкодити ситуації", - написала Наталя Каплан на своїй сторінці у Facebook.
У свою чергу єпископ Григорій Міхнов-Вайтенко, який намагався зустрітися з Сенцовим у колонії в Лабитнангі, заявив: "Новин поки немає ... Щойно будуть реальні новини - напишу".
Він також додав, що наступного тижня має намір вилетіти з Лабитнангі до Києва.
Уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко прокоментувала інформацію про те, що Сенцова нібито вивезли з колонії в РФ: "Без коментарів. Розумію, що усі прагнуть хороших новин і усі сподіваються на диво, але все-таки делікатні теми вимагають публічного мовчання до факту підтвердження з офіційних джерел".
Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу спростовує інформацію про те, що український політв'язень, режисер Олег Сенцов залишив колонію в Лабитнангі.
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