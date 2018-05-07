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Сестра Сенцова розповіла про стан політв'язня

Зараз йому ставлять крапельниці, без них він вже би не вижив
Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан розповіла про стан незаконно засудженого українського режисера після зустрічі з ним у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі.
Сестра Сенцова розповіла про стан політв Фото: reuters.com

"Я була на побаченні з Олегом Сенцовим, проговорили ми з ним дві години. Це було короткострокове побачення, Олег зараз важить 75 кг при зрості 190 см, за час голодування він втратив 15 кг", - розповіла Каплан "Громадському".

За її словами, на сьогодні стан здоров'я Сенцова задовільний, але мінливий, аналізи не дуже хороші, але "нічого критичного немає".

"Вчора йому було дуже погано, сьогодні - нормально. На побачення він прийшов сам. Стан погіршується до вечора. Каже, що йому зараз набагато легше. Найважчий період - перші три тижні голодування. Зараз йому ставлять крапельниці. Без них він би вже не вижив. Припиняти голодування він не збирається. Сказав, що піде до кінця і вірить у перемогу. Налаштований оптимістично, вірить, що не просто так", - сказала Каплан.

З розваг у нього телевізор, він пише, редагує свої старі записи та просить не відправляти йому книги, яких у нього дуже багато.

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

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05 07 2018 14:56
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