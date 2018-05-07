Сестра Сенцова розповіла про стан політв'язня
"Я була на побаченні з Олегом Сенцовим, проговорили ми з ним дві години. Це було короткострокове побачення, Олег зараз важить 75 кг при зрості 190 см, за час голодування він втратив 15 кг", - розповіла Каплан "Громадському".
За її словами, на сьогодні стан здоров'я Сенцова задовільний, але мінливий, аналізи не дуже хороші, але "нічого критичного немає".
"Вчора йому було дуже погано, сьогодні - нормально. На побачення він прийшов сам. Стан погіршується до вечора. Каже, що йому зараз набагато легше. Найважчий період - перші три тижні голодування. Зараз йому ставлять крапельниці. Без них він би вже не вижив. Припиняти голодування він не збирається. Сказав, що піде до кінця і вірить у перемогу. Налаштований оптимістично, вірить, що не просто так", - сказала Каплан.
З розваг у нього телевізор, він пише, редагує свої старі записи та просить не відправляти йому книги, яких у нього дуже багато.
Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
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