Сестру аль-Багдаді, підозрювану у причетності до діяльності ІДІЛ, стратять, - ЗМІ

Родичку терориста визнали винною в "наданні матеріально-технічної підтримки та допомоги у здійсненні злочинних діянь"

Багдадський суд виніс смертний вирок сестрі лідера терористичної "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це повідомив представник суду Абдул-Саттар Байракдар, пише Fox News. При цьому, ім'я сестри аль-Багдаді не було названо.

Родичку терориста визнали винною в "наданні матеріально-технічної підтримки та допомоги у здійсненні злочинних діянь". Також вона визнана винною в "розподілі грошей" серед бойовиків ІДІЛ в Мосулі.

Також зазначається, що раніше до страти був засуджений чоловік жінки як один з керівників ІДІЛ.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.

Однак за інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді досі живий і переховується в Сирії.