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Сеул готовий завдати удару у відповідь у разі атаки КНДР, - президент Південної Кореї

Новообраний президент Мун Чже Ін вважає, що ядерні та ракетні можливості КНДР швидко просунулися вперед
Новий президент Південної Кореї Мун Чже вважає, що на сьогодні існує "висока ймовірність" конфлікту з КНДР, яка наполегливо просуває ядерні та ракетні програми.
Сеул готовий завдати удару у відповідь у разі атаки КНДР, - президент Південної Кореї Мун Чже Ін: Фото: EPA/UPG

"Реальність така, що існує висока ймовірність військового конфлікту на північній розділовій лінії, а також військовій демаркаційній лінії", - сказав Мун Чже Ін, інформує Reuters.

Мун також зазначив, що ядерні та ракетні можливості КНДР швидко просунулися вперед, але Сеул готовий до цього і здатний завдати удару у відповідь у разі атаки Пхеньяна.

Такі коментарі з'явилися через декілька годин після того, як Сеул заявив, що хоче почати діалог із КНДР, оскільки Мун дотримується політики, що включає як санкції, так і діалог.

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через декілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.

"КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет, як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати найвищою мірою дестабілізуючу поведінку", - йдеться в документі, прийнятому за ініціативи Китаю.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети.

У повідомленні уточнювалося, що під час запуску була протестована здатність "Хвасон-12" нести велику ядерну боєголовку.

Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.

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