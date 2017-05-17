Сеул готовий завдати удару у відповідь у разі атаки КНДР, - президент Південної Кореї

Новий президент Південної Кореї Мун Чже вважає, що на сьогодні існує "висока ймовірність" конфлікту з КНДР, яка наполегливо просуває ядерні та ракетні програми.

"Реальність така, що існує висока ймовірність військового конфлікту на північній розділовій лінії, а також військовій демаркаційній лінії", - сказав Мун Чже Ін, інформує Reuters.

Мун також зазначив, що ядерні та ракетні можливості КНДР швидко просунулися вперед, але Сеул готовий до цього і здатний завдати удару у відповідь у разі атаки Пхеньяна.

Такі коментарі з'явилися через декілька годин після того, як Сеул заявив, що хоче почати діалог із КНДР, оскільки Мун дотримується політики, що включає як санкції, так і діалог.

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через декілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.