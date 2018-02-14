Сейм Латвії відмовився розглядати ініціативу про освіту російською мовою

Перехід на навчання латиською мовою повинен бути завершений в 2021/2022 навчальному році

Парламентська комісія Сейму Латвії щодо мандатів, етики та заяв вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.

Також представники комісії відмовилися передати ініціатіву на розгляд інших комісій, пославшись на те, що "інша комісія вже розглядає питання про мову навчання", повідомляє Delfi.

Мова йде про комісію Сейму з освіти, культури та науки, яка в цей же день схвалила поступовий перехіж на навчання в загальноосвітніх навчальних закладах тільки латиською мовою починаючи з 1 вересня 2019 року.

Перехід на навчання латиською мовою повинен бути завершений в 2021/2022 навчальному році.

Підготовлений Міністерством освіти і науки проект поправок передбачає провести реформу в навчальних закладах нацменшин в 2021/2022 навчальному році, встановивши, що дошкільне навчання є двомовним, в початковій школі (1-6 класи) здійснюється за трьома моделями двомовного навчання, а на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) 80% навчального процесу забезпечується державною мовою, в середній школі (10-12 класи) - тільки латиською мовою.

Нагадаємо, що мера Риги Ніла Ушакова оштрафували на 50 євро за спілкування російською мовою.