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Сейм Латвії відмовився розглядати ініціативу про освіту російською мовою

Перехід на навчання латиською мовою повинен бути завершений в 2021/2022 навчальному році
Парламентська комісія Сейму Латвії щодо мандатів, етики та заяв вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.
Сейм Латвії відмовився розглядати ініціативу про освіту російською мовою Фото: gorod.lv

Також представники комісії відмовилися передати ініціатіву на розгляд інших комісій, пославшись на те, що "інша комісія вже розглядає питання про мову навчання", повідомляє Delfi.

Мова йде про комісію Сейму з освіти, культури та науки, яка в цей же день схвалила поступовий перехіж на навчання в загальноосвітніх навчальних закладах тільки латиською мовою починаючи з 1 вересня 2019 року.

Перехід на навчання латиською мовою повинен бути завершений в 2021/2022 навчальному році.

Підготовлений Міністерством освіти і науки проект поправок передбачає провести реформу в навчальних закладах нацменшин в 2021/2022 навчальному році, встановивши, що дошкільне навчання є двомовним, в початковій школі (1-6 класи) здійснюється за трьома моделями двомовного навчання, а на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) 80% навчального процесу забезпечується державною мовою, в середній школі (10-12 класи) - тільки латиською мовою.

Нагадаємо, що мера Риги Ніла Ушакова оштрафували на 50 євро за спілкування російською мовою.

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14 02 2018 19:40
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