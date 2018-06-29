Сейм Литви схвалив розширити "список Магнітського" причетними до справи Сенцова
Резолюцію до порядку денного внесла група депутатів від правої консервативної партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи".
Підтримали документ 82 депутати, один утримався та один проголосував проти.
"Закликаємо міністра закордонних справ Литви, міністра внутрішніх справ провести консультації з українською стороною для встановлення осіб, які віддали наказ, виконували його чи інакше брали участь в ув'язненні Олега Сенцова, обговорити можливість включення їх до списку санкцій "список Магнітського", - йдеться резолюції, інформує "ТАСС".
Як повідомляв iPress.ua, відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", 63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.
Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.
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