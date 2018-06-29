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Сейм Литви схвалив розширити "список Магнітського" причетними до справи Сенцова

Литовський Сейм ухвалив рішення щодо санкцій проти росіян
Сейм Литви підтримав на позачерговому засіданні резолюцію представників опозиції про розширення національного "списку Магнітського" причетними до справи Олега Сенцова.
Сейм Литви схвалив розширити "список Магнітського" причетними до справи Сенцова Фото: gorod.lv

Резолюцію до порядку денного внесла група депутатів від правої консервативної партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи".

Підтримали документ 82 депутати, один утримався та один проголосував проти.

"Закликаємо міністра закордонних справ Литви, міністра внутрішніх справ провести консультації з українською стороною для встановлення осіб, які віддали наказ, виконували його чи інакше брали участь в ув'язненні Олега Сенцова, обговорити можливість включення їх до списку санкцій "список Магнітського", - йдеться резолюції, інформує "ТАСС". 

Як повідомляв iPress.ua, відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", 63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.

 

 

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29 06 2018 10:57
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