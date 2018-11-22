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Сейм Польщі схвалив поправки до закону про Верховний суд, яких вимагав ЄС

Оновлений закон буде відправлений на розгляд Сенату
Сейм Польщі ухвалив поправки до спірного Закону про Верховний суд, що дозволять повернути на роботу суддів, яких по досягненню 65 років відправили на пенсію.
Сейм Польщі схвалив поправки до закону про Верховний суд, яких вимагав ЄС Фото: fakty.interia.p

За законопроект проголосували 215 депутатів, проти - 161, 24 утрималися, повідомляє "Польське Радіо".

Поправками передбачено продовження повноважень суддів Верховного і Вищого адміністративного судів, старших за 65 років. Оновлений закон буде відправлений на розгляд Сенату.

Крім продовження повноважень верховних суддів, старших за 65 років, законопроект скасовує процедуру отримання відповідної згоди президента. Таким чином 20 суддів Верховного суду, які раніше були змушені піти на пенсію у зв'язку зі зниженням пенсійного віку, зможуть повернутися до роботи.

Саме ці положення Закону про Верховний суд раніше викликали критичну реакцію з боку Єврокомісії.

У грудні 2017-го Європейський союз запровадив безпрецедентні дисциплінарні заходи проти Польщі, заявивши, що ухвалені судові реформи загрожують верховенству права.

Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, заявила, що багато хто вважає реформи антидемократичними та що вони порушують права людини.

У разі призупинення деяких прав Польщі країна може втратити мільярди євро допомоги ЄС.

Сенат Польщі ухвалив закони про зміну судочинства попри протести. Реформи фактично передають парламенту і президенту право формувати склад Верховного суду та Державної ради судочинства. Тобто ці органи стануть залежними від правлячої партії.

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22 11 2018 10:37
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