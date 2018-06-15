Сейм Польщі вимагає від Росії звільнити українських політв’язнів
За ухвалення постанови проголосували 410 депутатів, 2 були проти, 4 утримались, повідомляє Gazeta Prawna.
Напередодні комітет із закордонних справ Сейму одноголосно прийняв текст резолюції. У постанові депутати вимагають, серед іншого, звільнити кримського режисера Олега Сенцова, засудженого до 20 років виправної колонії.
Доповідач від партії "Громадянська платформа" Анджей Халіцький підкреслив, що ситуація є драматичною.
Резолюція вимагає "звільнення всіх українських громадян, утримуваних з політичних причин в російських слідчих ізоляторах та в'язницях". "Звільнення політично переслідуваних людей очікують мільйони представників демократичного світу", - підкреслено у зверненні польських депутатів.
У документі окремо згадують незаконно засуджені в РФ Олександр Кольченко та Роман Сущенко.
Глава МЗС України Павло Клімкін подякував польському Сейму за ухвалене рішення.
Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити українця Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують у Росії.
Як відомо, у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.
Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
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