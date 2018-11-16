Сферу торгівлі зобов'яжуть приймати безготівкові платежі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило проект постанови Кабміну з новим графіком переведення всіх підприємств сфери торгівлі товарами і послугами на прийом безготівкових платежів вже з липня 2019 року.

Чинний графік переходу сфери торгівлі на POS-термінали втратив актуальність ще в 2011 році. В його основі лежав графік, який спирався на розмір населеного пункту (до 25 тис .; від 25 тис. до 100 тис., понад 100 тис. осіб), повідомляє FinClub.

З того часу в МЕРТ неодноразово поверталися до цього питання.

У січні 2018 року МЕРТ опублікувало проект постанови Кабміну з новим графіком (з липня 2018 року по січень 2020 року), прив'язаним до системи оподаткування торгового підприємства (загальна система оподаткування та групи платників єдиного податку).

Цей документ Кабмін так і не прийняв.

Тому 14 листопада МЕРТ опублікувало нову версію проекту.

Тепер в міністерстві пропонують встановити обов'язковий графік, починаючи з літа 2019 року, а етапи графіка прив'язати до виду діяльності підприємства сфери торгівлі товарами і послугами. Список способів безготівкової оплати розширюється.

"Суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), що продаються дистанційно, зобов'язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв або електронних платіжних сервісів" , - йдеться в проекті рішення.

Під "платіжними засобами" маються на увазі POS-термінали. Саме їх наявність потрібна постановою 2010 року. Уже в січневому проекті постанови з'являлася альтернатива: "платіжні пристрої та/або сервіси". У проекті за листопад чиновники конкретизували, які ще способи безготівкової оплати зможуть стати альтернативою POS-терміналів.

"Електронні платіжні сервіси", згідно з проектом рішення, це "платіжні сервіси онлайн, мобільні додатки, системи інтернет-банкінгу та переказу на розрахунковий рахунок суб'єкта господарювання, які забезпечують переказ грошей цілодобово".

До 1 липня 2019 року безготівкові платежі зобов'язані почати приймати компанії, які продають техніку, що підлягає гарантійному ремонту, підакцизні товари, ювелірні вироби, лікарські препарати, надають житлово-комунальні послуги, медичні та стоматологічні, туристичні агентства, ресторани, готелі.

До 1 січня 2020 року безготівкові платежі зайдуть в сегменти продажу автомобілів, мотоциклів і запчастин до них, їх ремонту, оренди транспортних засобів, поштової та кур'єрської діяльності, всіх видів пасажирських і вантажних перевезень, фітнес-центрів, в сфери культури, охорони здоров'я, страхування, перестрахування і приватного пенсійного забезпечення.

До 1 липня 2020 року безготівкові платежі зобов'язані вживати всі, хто продає товари і послуги вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн).

Виключно в безготівковій формі необхідно проводити всі платежі на суму понад 50 тис. грн. Ціна продажу товарів або послуги за готівку або безготівкові кошти не повинна буде відрізнятися. Бізнесмени зможуть орендувати один POS-термінал на кілька закладів, але тільки якщо кожен суб'єкт господарювання забезпечить окремий облік своїх операцій.

АМКУ, як і раніше, буде перевіряти обґрунтованість зростання банківських комісій.