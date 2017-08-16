Шабуніна звільнили з-під варти
"Застосувати особисте зобов'язання щодо громадянина Шабуніна строком на 60 діб", - оголосив суддя, інформує "Громадське".
Згодом суддя додав, що Шабуніну обрано часткове особисте зобов'язання. Він має повідомляти лише про зміну місця роботи або проживання.
Шабуніна підозрюють у нанесенні травм середньої тяжкості блогеру Всеволоду Філімоненку 8 червня у Києві.
За словами адвокатів Шабуніна, результати судово-медичної експертизи не відповідають реальним обставинам події.
"Згідно відеозапису, наш підзахисний бив у праву сторону обличчя. А судово-медична експертиза показує, що пошкоджена була ліва сторона обличчя. Це очевидний факт, який ми можемо тут дослідити на відеозаписі. Якщо ми це встановимо, то доведемо, що цей злочин не був здійснений нашим підзахисним", - стверджує адвокат Овчаренко.
Сам Шабунін у суді не заперечував, що вдарив Філімоненка. Але наголосив, що обвинувачення щодо нього не обґрунтоване.
Нагадаємо, у вівторок Національна поліція повідомила, що підготувала підозру Шабуніну й має намір вручити її 16 серпня. Справа стосується конфлікту між Шабуніним і відеоблогером каналу "Голос народу" Всеволодом Філімоненком 8 червня біля Днпровського військкомату.
У мережі є відео, на якому Філімоненко ставить питання, і у відповідь Шабунін б'є його. Філімоненко стверджує, що Шабунін вдарив його за питання про те, чому він не воює в АТО. Шабунін же стверджує, що вдарив відеоблогера за те, що він довів до сліз його колегу по ЦПК Олександру Устинову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків