Шабуніна звільнили з-під варти

Він має повідомляти лише про зміну місця роботи або проживання

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді часткового особистого зобов'язання голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну, якого підозрюють у нанесенні ушкоджень середньої тяжкості.

"Застосувати особисте зобов'язання щодо громадянина Шабуніна строком на 60 діб", - оголосив суддя, інформує "Громадське".

Згодом суддя додав, що Шабуніну обрано часткове особисте зобов'язання. Він має повідомляти лише про зміну місця роботи або проживання.

Шабуніна підозрюють у нанесенні травм середньої тяжкості блогеру Всеволоду Філімоненку 8 червня у Києві.

За словами адвокатів Шабуніна, результати судово-медичної експертизи не відповідають реальним обставинам події.

"Згідно відеозапису, наш підзахисний бив у праву сторону обличчя. А судово-медична експертиза показує, що пошкоджена була ліва сторона обличчя. Це очевидний факт, який ми можемо тут дослідити на відеозаписі. Якщо ми це встановимо, то доведемо, що цей злочин не був здійснений нашим підзахисним", - стверджує адвокат Овчаренко.

Сам Шабунін у суді не заперечував, що вдарив Філімоненка. Але наголосив, що обвинувачення щодо нього не обґрунтоване.

Нагадаємо, у вівторок Національна поліція повідомила, що підготувала підозру Шабуніну й має намір вручити її 16 серпня. Справа стосується конфлікту між Шабуніним і відеоблогером каналу "Голос народу" Всеволодом Філімоненком 8 червня біля Днпровського військкомату.

У мережі є відео, на якому Філімоненко ставить питання, і у відповідь Шабунін б'є його. Філімоненко стверджує, що Шабунін вдарив його за питання про те, чому він не воює в АТО. Шабунін же стверджує, що вдарив відеоблогера за те, що він довів до сліз його колегу по ЦПК Олександру Устинову.