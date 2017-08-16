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Шабуніну вручили підозру щодо побиття Філімоненка

"Я вдарив не журналіста, а провокатора", - заявив журналістам глава ЦПК
Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін прийшов у Деснянське відділення поліції Києва для вручення підозри у справі про бійку з відеоблогером каналу "Голос народу" Всеволодом Філімоненком 8 червня біля Дніпровського військкомату.
Шабуніну вручили підозру щодо побиття Філімоненка Фото: ukr.lb.ua

Під відділенням зібралося близько 100 осіб - активістів і журналістів, - повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.

"Факт того, що я вдарив людину, є, але я вдарила не журналіста, а провокатора, захищаючи своїх колег", - сказав Шабунін журналістам.

Після цього він піднявся на п'ятий поверх у кімнату слідчих. Журналістів туди не пустили, посилаючись на проведення слідчих дій.

Вийшовши із кабінету слідчих, Шабунін розповів, що за ніч у справі змінили кваліфікацію - і тепер Філімоненко фігурує в ній не як журналіст.

Шабуніна підозрюють згідно із ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), тож йому загрожують не п'ять а три роки ув'язнення.

Запобіжний захід Шабуніну обиратимуть сьогодні у другій половині дня.

Нагадаємо, у вівторок Національна поліція повідомила, що підготувала підозру Шабуніну й має намір вручити її 16 серпня. Справа стосується конфлікту між Шабуніним і відеоблогером каналу "Голос народу" Всеволодом Філімоненком 8 червня біля Днпровського військкомату.

У мережі є відео, на якому Філімоненко ставить питання, і у відповідь Шабунін б'є його. Філімоненко стверджує, що Шабунін вдарив його за питання про те, чому він не воює в АТО. Шабунін же стверджує, що вдарив відеоблогера за те, що він довів до сліз його колегу по ЦПК Олександру Устинову.

 

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16 08 2017 10:42
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