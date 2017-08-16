Шабуніну вручили підозру щодо побиття Філімоненка

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін прийшов у Деснянське відділення поліції Києва для вручення підозри у справі про бійку з відеоблогером каналу "Голос народу" Всеволодом Філімоненком 8 червня біля Дніпровського військкомату.

Під відділенням зібралося близько 100 осіб - активістів і журналістів, - повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.

Група підтримки Віталія біля Дніпровського райвідділу поліції pic.twitter.com/q9JBZzFryD — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 16 серпня 2017 р.

"Факт того, що я вдарив людину, є, але я вдарила не журналіста, а провокатора, захищаючи своїх колег", - сказав Шабунін журналістам.

Після цього він піднявся на п'ятий поверх у кімнату слідчих. Журналістів туди не пустили, посилаючись на проведення слідчих дій.

Вийшовши із кабінету слідчих, Шабунін розповів, що за ніч у справі змінили кваліфікацію - і тепер Філімоненко фігурує в ній не як журналіст.

Шабуніна підозрюють згідно із ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), тож йому загрожують не п'ять а три роки ув'язнення.

Запобіжний захід Шабуніну обиратимуть сьогодні у другій половині дня.