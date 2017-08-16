Шабуніну вручили підозру щодо побиття Філімоненка
Під відділенням зібралося близько 100 осіб - активістів і журналістів, - повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.
Група підтримки Віталія біля Дніпровського райвідділу поліції pic.twitter.com/q9JBZzFryD— ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 16 серпня 2017 р.
"Факт того, що я вдарив людину, є, але я вдарила не журналіста, а провокатора, захищаючи своїх колег", - сказав Шабунін журналістам.
Після цього він піднявся на п'ятий поверх у кімнату слідчих. Журналістів туди не пустили, посилаючись на проведення слідчих дій.
Вийшовши із кабінету слідчих, Шабунін розповів, що за ніч у справі змінили кваліфікацію - і тепер Філімоненко фігурує в ній не як журналіст.
Шабуніна підозрюють згідно із ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), тож йому загрожують не п'ять а три роки ув'язнення.
Запобіжний захід Шабуніну обиратимуть сьогодні у другій половині дня.
Нагадаємо, у вівторок Національна поліція повідомила, що підготувала підозру Шабуніну й має намір вручити її 16 серпня. Справа стосується конфлікту між Шабуніним і відеоблогером каналу "Голос народу" Всеволодом Філімоненком 8 червня біля Днпровського військкомату.
У мережі є відео, на якому Філімоненко ставить питання, і у відповідь Шабунін б'є його. Філімоненко стверджує, що Шабунін вдарив його за питання про те, чому він не воює в АТО. Шабунін же стверджує, що вдарив відеоблогера за те, що він довів до сліз його колегу по ЦПК Олександру Устинову.
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