Шахов пропонує 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство Самарського
Про це повідомила начальник відділу зі зв'язків Нацполіціі в Луганській області Тетяна Погукай.
"Народний депутат Сергій Шахов готовий винагородити будь-кого, хто зможе надати повноцінну і правдиву інформацію стосовно вбивства Сергія Самарського сумою у 100 тисяч гривень", – зазначила Погукай.
У 2016 році Сергія Шахова обрали народним депутатом на 114 окрузі в Луганській області від "Нашого краю", який називають пропрезидентським проектом.
Нагадаємо, ввечері 2 листопада вбили голову фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського. В поліції заявили, що розглядають кілька версій убивства. Основна – убивство на ґрунті його політичної діяльності. Не відкидається версія розбійного нападу та інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства.
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