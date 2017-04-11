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Шахов пропонує 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство Самарського

Нагороду може отримати будь-хто, хто надасть повноцінну і правдиву інформацію стосовно вбивства
Фонд нардепа Сергія Шахова оголосив винагороду у 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.
Шахов пропонує 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство Самарського Фото: rbc.ua

Про це повідомила начальник відділу зі зв'язків Нацполіціі в Луганській області Тетяна Погукай.

"Народний депутат Сергій Шахов готовий винагородити будь-кого, хто зможе надати повноцінну і правдиву інформацію стосовно вбивства Сергія Самарського сумою у 100 тисяч гривень", – зазначила Погукай.

У 2016 році Сергія Шахова обрали народним депутатом на 114 окрузі в Луганській області від "Нашого краю", який називають пропрезидентським проектом.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада вбили голову фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського. В поліції заявили, що розглядають кілька версій убивства. Основна – убивство на ґрунті його політичної діяльності. Не відкидається версія розбійного нападу та інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства.

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