Шахраї з України та Індії "розвели" інвестора на $500 тис., пообіцявши створити нову криптовалюту Насправді отримані інвесторські кошти не використовувалися для впровадження криптовалюти, а лише привласнювалися шахраями

Правоохоронці викрили міжнародну групу шахраїв, які видурили в довірливого інвестора $500 тис. обіцянками створення нової криптовалюти та одержання надприбутків від неї.

Фото: gp.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ГПУ. Громадяни України за змовою з громадянином Індії організували комерційний проект із впровадження в Україні криптовалюти "swisscoin". Зловмисники розповсюдили неправдиву інформацію про майбутні надприбутки від купівлі "swisscoin". Насправді отримані інвесторські кошти не використовувалися для впровадження криптовалюти, а лише привласнювалися шахраями. Внаслідок дій шахраїв довірливий вкладник утратив $500 тис. Наразі тривають обшуки в офісах та місцях проживання зловмисників. Вилучено гроші, автомат Калашникова та боєприпаси до нього. Нагадаємо, у Слов'янську "телефонний" шахрай видурив у дитини 130 тис. гривень.

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