CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці викрили міжнародну групу шахраїв, які видурили в довірливого інвестора $500 тис. обіцянками створення нової криптовалюти та одержання надприбутків від неї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шахраї з України та Індії "розвели" інвестора на $500 тис., пообіцявши створити нову криптовалюту
Насправді отримані інвесторські кошти не використовувалися для впровадження криптовалюти, а лише привласнювалися шахраями
Фото: gp.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Громадяни України за змовою з громадянином Індії організували комерційний проект із впровадження в Україні криптовалюти "swisscoin". Зловмисники розповсюдили неправдиву інформацію про майбутні надприбутки від купівлі "swisscoin".
Насправді отримані інвесторські кошти не використовувалися для впровадження криптовалюти, а лише привласнювалися шахраями.
Внаслідок дій шахраїв довірливий вкладник утратив $500 тис.
Наразі тривають обшуки в офісах та місцях проживання зловмисників. Вилучено гроші, автомат Калашникова та боєприпаси до нього.
Нагадаємо, у Слов'янську "телефонний" шахрай видурив у дитини 130 тис. гривень.
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21 08 2017 22:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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