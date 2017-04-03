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Шахта "Степова" відновить роботу до понеділка

Поки що шахта не працює
Львівська шахта "Степова", де стався вибух метану і загинули гірники, відновить роботу до понеділка.
Шахта "Степова" відновить роботу до понеділка Фото:vgolos.com.ua

Про це повідомив голова Червоноградського відділення Незалежної профспілки гірників України Віталій Онижук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Шахта поки що роботу не відновила, думаю, до понеділка почне працювати", – сказав він.

Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.

Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.

4 березня у Львові до лікарні №8 госпіталізовано ще трьох гірників шахти "Степова".

 

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04 03 2017 19:40
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