Шахта "Степова" відновить роботу до понеділка

Поки що шахта не працює

Львівська шахта "Степова", де стався вибух метану і загинули гірники, відновить роботу до понеділка.

Про це повідомив голова Червоноградського відділення Незалежної профспілки гірників України Віталій Онижук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Шахта поки що роботу не відновила, думаю, до понеділка почне працювати", – сказав він.

Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.