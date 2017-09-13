"Шахтар" - "Наполі": "Гірники" починають Лігу Чемпіонів з перемоги

Донецький "Шахтар" зіграв свій перший матч на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти "Наполі".

З початку поєдинку "гірники" віддали м'яч супернику і діяли на контратаках. І в цілому, виглядали небезпечнішими суперників. А на 15 хвилині і зовсім відкрили рахунок. Срна зіграв в центр на Феррейру, той скинув під удар Тайсона, який і відправив м'яч у кут воріт. Міг Тайсон подвоїти рахунок, але не зміг реалізувати вихід один на один.

"Наполі" після пропущеного голу ще більше почав атакувати. Але найнебезпечніший момент "гірники" створили самі собі, коли Ордець ледь не зрізав м'яч у свої ворота. П'ятов також не сидів склавши руки і двічі врятував "Шахтар" після вихід один на один Міліка і відмінного удару Інсіньє.

Початок другого буквально повторило старт першої половини гри. "Наполі" м'яч знову забрав, але знову забив "Шахтар". В цей раз Степаненко навісив з лівого флангу і Феррейра головою відправив м'яч у ворота.

"Наполі" після довгих старань зумів заробити пенальті за фол Степаненко на Мертенсе. До м'яча підійшов Мілік і точно пробив П'ятова.

"Шахтар" міг знову забити, коли Феррейра бив головою після подачі від Срни, але м'яч влучив у штангу. "Наполі" відповіло небезпечними ударами Міліка і Кальєхона.

Додамо, що наступний матч групи "Шахтар" зіграє в Англії проти "Манчестер Сіті" 26 вересня.