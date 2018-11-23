Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Львів" відібрав очки у "Шахтаря"

Раніше "Львів" переміг "Динамо"
У 16 турі чемпіонату України донецький "Шахтар" не зміг у Харкові перемогти ФК "Львів" - гра завершилася 0:0.
"Львів" відібрав очки у "Шахтаря" Фото: shakhtar.com

Матч минув за повного домінування господарів, однак донецькому клубу так і не вдалося забити бодай гол.

За гру "гірники" завдали 15 ударів проти семи в господарів. Також "Шахтар" більше часу володів м'ячем - 58%.

Втім, результат ніяк не вплинув на розташування "Шахтаря" у турнірній таблиці. Донецький клуб продовжує лідирувати, випереджаючи "Динамо" на 8 очок, хоча кияни зіграли на один матч менше.

У свою чергу "Львів" посідає восьму сходинку і впритул наблизився до першої шістки.

Нагадаємо, що київське "Динамо" у матчі чемпіонату України поступилося ФК "Львову".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2018 22:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.