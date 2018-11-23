"Львів" відібрав очки у "Шахтаря"

У 16 турі чемпіонату України донецький "Шахтар" не зміг у Харкові перемогти ФК "Львів" - гра завершилася 0:0.

Матч минув за повного домінування господарів, однак донецькому клубу так і не вдалося забити бодай гол.

За гру "гірники" завдали 15 ударів проти семи в господарів. Також "Шахтар" більше часу володів м'ячем - 58%.

Втім, результат ніяк не вплинув на розташування "Шахтаря" у турнірній таблиці. Донецький клуб продовжує лідирувати, випереджаючи "Динамо" на 8 очок, хоча кияни зіграли на один матч менше.

У свою чергу "Львів" посідає восьму сходинку і впритул наблизився до першої шістки.

Нагадаємо, що київське "Динамо" у матчі чемпіонату України поступилося ФК "Львову".