СПОРТ НОВИНИУ 16 турі чемпіонату України донецький "Шахтар" не зміг у Харкові перемогти ФК "Львів" - гра завершилася 0:0.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Львів" відібрав очки у "Шахтаря"
Раніше "Львів" переміг "Динамо"
Фото: shakhtar.com
Матч минув за повного домінування господарів, однак донецькому клубу так і не вдалося забити бодай гол.
За гру "гірники" завдали 15 ударів проти семи в господарів. Також "Шахтар" більше часу володів м'ячем - 58%.
Втім, результат ніяк не вплинув на розташування "Шахтаря" у турнірній таблиці. Донецький клуб продовжує лідирувати, випереджаючи "Динамо" на 8 очок, хоча кияни зіграли на один матч менше.
У свою чергу "Львів" посідає восьму сходинку і впритул наблизився до першої шістки.
Нагадаємо, що київське "Динамо" у матчі чемпіонату України поступилося ФК "Львову".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 11 2018 22:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles