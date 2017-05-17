"Шахтар" обіграв "Динамо" і завоював Кубок України з футболу

Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:0.

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо".

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Головний епізод гри трапився на 80-й хвилині, коли вратар гірників Пятов вибив м'яч на половину поля "Динамо", Марлос прийняв його, пройшов уздовж штрафної, уникнув підкату від Шепелєва і точно пробив у дальню "дев'ятку". Вийшов дуже красивий удар - 1:0.

Після забитого гола Марлос розплакався.

Цікаво, що на початку гри Марлос втратив реальний шанс, не реалізувавши пенальті на 7-й хвилині.