СПОРТ НОВИНИУ Харкові на ОСК "Металіст" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" обіграв "Динамо" і завоював Кубок України з футболу
Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:0.
Фото: expres.ua
Гра завершилася з рахунком 1:0.
Головний епізод гри трапився на 80-й хвилині, коли вратар гірників Пятов вибив м'яч на половину поля "Динамо", Марлос прийняв його, пройшов уздовж штрафної, уникнув підкату від Шепелєва і точно пробив у дальню "дев'ятку". Вийшов дуже красивий удар - 1:0.
Після забитого гола Марлос розплакався.
Цікаво, що на початку гри Марлос втратив реальний шанс, не реалізувавши пенальті на 7-й хвилині.
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