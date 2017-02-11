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"Шахтар" обіграв "Фейеноорд" на етапі Ліги чемпіонів

"Гірники" вдруге перемогли голландців
Донецький "Шахтар" обіграв голландський "Фейеноорд" з Роттердама у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
"Шахтар" обіграв "Фейеноорд" на етапі Ліги чемпіонів Фото: ЕРА

Матч пройшов на стадіоні у Харкові, де українці виграли з рахунком 3:1.

Першими у ворота забив "Фейеноорд" на 12-й хвилині гри, однак вже наступної хвилини "Шахтар" відповів голом голландцям. Донецький клуб вийшов уперед на 17-й хвилині, коли забив Марлос.

Третій м'яч у ворота суперників "Шахтар" забив у другому таймі комбінацією Марлоса, Тайсона та Ферейри.

18 жовтня донецький "Шахтар" у матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів на виїзді здобув перемогу над голландським "Фейєноордом" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, раніше УЄФА покарав донецький "Шахтар" за поведінку фанатів на домашній грі проти італійського "Наполі".

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02 11 2017 06:21
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