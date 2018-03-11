"Шахтар" переміг "Динамо" у компенсований час

М'ячі на харківському ОСК "Металіст" забили: Жуніор Мораес (54-та хвилина) та Віктор Коваленко (90+5) – у донеччан; Микола Шапаренко (44) – у киян, пише "Укрінформ".

На 90+2 хвилині з поля вилучений Томаш Кендзьора ("Динамо").

Зустріч в якості головного арбітра обслуговував 38-річний Віталій Романов з Дніпра. Лайнсмени – Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Сергій Беккер (Харків), четвертий рефері – Анатолій Абдула (Харків).

Таким чином, "гірники" збільшили перевагу над динамівцями до 8-ми очок у турнірній таблиці.

За роки незалежності України "Шахтар" і "Динамо" з 1994 року провели 87 ігор. У "Шахтаря" 33 перемоги, у "Динамо" – 31. Нічийний результат принесли 23 зустрічі. "Гірники" забили 111 м'ячів, динамівці – 104. "Золото" національної першості футболісти столичного клубу вигравали 15 разів, а "Шахтар" - 11.

Раніше 3 листопада у стартовій грі туру "Маріуполь" переміг київський "Арсенал" – 1:0. М'яч на 82-й хвилині забив Владислав Вакула. Сьогодні у чемпіонаті також відбувається матч між донецьким "Олімпіком" та львівськими "Карпатами".

У неділю, 4 листопада, зустрінуться між собою "Олександрія" та чернігівська "Десна", ФК "Львів" і полтавська "Ворскла", одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря".