"Шахтар" переміг "Динамо" у компенсований час
М'ячі на харківському ОСК "Металіст" забили: Жуніор Мораес (54-та хвилина) та Віктор Коваленко (90+5) – у донеччан; Микола Шапаренко (44) – у киян, пише "Укрінформ".
На 90+2 хвилині з поля вилучений Томаш Кендзьора ("Динамо").
Зустріч в якості головного арбітра обслуговував 38-річний Віталій Романов з Дніпра. Лайнсмени – Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Сергій Беккер (Харків), четвертий рефері – Анатолій Абдула (Харків).
Таким чином, "гірники" збільшили перевагу над динамівцями до 8-ми очок у турнірній таблиці.
За роки незалежності України "Шахтар" і "Динамо" з 1994 року провели 87 ігор. У "Шахтаря" 33 перемоги, у "Динамо" – 31. Нічийний результат принесли 23 зустрічі. "Гірники" забили 111 м'ячів, динамівці – 104. "Золото" національної першості футболісти столичного клубу вигравали 15 разів, а "Шахтар" - 11.
Раніше 3 листопада у стартовій грі туру "Маріуполь" переміг київський "Арсенал" – 1:0. М'яч на 82-й хвилині забив Владислав Вакула. Сьогодні у чемпіонаті також відбувається матч між донецьким "Олімпіком" та львівськими "Карпатами".
У неділю, 4 листопада, зустрінуться між собою "Олександрія" та чернігівська "Десна", ФК "Львів" і полтавська "Ворскла", одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря".
Турнірне становище: "Шахтар" – 37 очок (після 14-ти ігор), "Динамо" – 29 (14), "Олександрія" – 26 (13), "Ворскла" – 21 (13), "Маріуполь" – 20 (14), "Львів" – 17 (13), "Десна" – 16 (13), "Зоря" – 15 (13), "Олімпік" – 15 (13), "Карпати" – 13 (13), "Чорноморець" – 9 (13), "Арсенал" – 7 (14).
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