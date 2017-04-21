"Шахтар" переміг "Динамо" з мінімальним рахунком

Футболісти донецького "Шахтаря" перемогли в п'ятницю у Києві "Динамо" (1:0) в матчі 26-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Донеччани тепер вже на 14 очок випереджають киян у боротьбі за чемпіонство, повідомляє Укрінформ.

Переможний м'яч на НСК "Олімпійський" на 12-й хвилині забив аргентинський форвард "гірників" Феррейра.

Матч не був наповнений гольовими моментами, на полі вистачало боротьби, в тому числі із застосуванням не зовсім чистих прийомів. Однак, на відміну від попередньої зустрічі цих команд, що відбулася в грудні минулого року, суперники дограли поєдинок у повних складах.

Нагадаємо, 12 березня київське "Динамо" на виїзді програло "Зірці" з Кропивницького.