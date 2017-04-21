СПОРТ НОВИНИФутболісти донецького "Шахтаря" перемогли в п'ятницю у Києві "Динамо" (1:0) в матчі 26-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" переміг "Динамо" з мінімальним рахунком
"Гірники" на 14 очок випереджають киян у боротьбі за "золото"
Факундо Феррейра Фото:shakhtar.com
Донеччани тепер вже на 14 очок випереджають киян у боротьбі за чемпіонство, повідомляє Укрінформ.
Переможний м'яч на НСК "Олімпійський" на 12-й хвилині забив аргентинський форвард "гірників" Феррейра.
Матч не був наповнений гольовими моментами, на полі вистачало боротьби, в тому числі із застосуванням не зовсім чистих прийомів. Однак, на відміну від попередньої зустрічі цих команд, що відбулася в грудні минулого року, суперники дограли поєдинок у повних складах.
Нагадаємо, 12 березня київське "Динамо" на виїзді програло "Зірці" з Кропивницького.
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21 04 2017 23:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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