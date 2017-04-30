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"Шахтар" переміг "Олександрію" з рахунком 1:0

Єдиний м’яч забив Факундо Феррейра
Поєдинок "Шахтар" (Донецьк) – ФК "Олександрія" 27-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги 30 квітня у Харкові завершився мінімальною перемогою донеччан 1:0.
"Шахтар" переміг "Олександрію" з рахунком 1:0 Фото: shakhtar.com

Єдиний м’яч на стадіоні "Металіст" забив на 81-й хвилині матчу донеччанин Факундо Феррейра, повідомляє "Укрінформ".

Попередження отримали Ракицький (15), Кучер (31), Полярус (33), Цуріков (38), Басов (47), Чеботаєв (57), Дентіньо (65), Тайсон (68), Сімінін (68), Феррейра (87).

Нагадаємо, футболісти донецького "Шахтаря" перемогли в Києві "Динамо" (1:0) в матчі 26-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

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30 04 2017 19:50
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