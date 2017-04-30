СПОРТ НОВИНИПоєдинок "Шахтар" (Донецьк) – ФК "Олександрія" 27-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги 30 квітня у Харкові завершився мінімальною перемогою донеччан 1:0.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" переміг "Олександрію" з рахунком 1:0
Єдиний м’яч забив Факундо Феррейра
Фото: shakhtar.com
Єдиний м’яч на стадіоні "Металіст" забив на 81-й хвилині матчу донеччанин Факундо Феррейра, повідомляє "Укрінформ".
Попередження отримали Ракицький (15), Кучер (31), Полярус (33), Цуріков (38), Басов (47), Чеботаєв (57), Дентіньо (65), Тайсон (68), Сімінін (68), Феррейра (87).
Нагадаємо, футболісти донецького "Шахтаря" перемогли в Києві "Динамо" (1:0) в матчі 26-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.
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30 04 2017 19:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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