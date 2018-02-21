"Шахтар" переміг "Рому" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч
"Шахтар" (Україна) - "Рома" (Італія) 2:1
Голи: Феррейра, 52; Фред, 71 - Дженгіз Юндер, 41
"Рома" переконливіше виглядала у першому таймі та відкрила рахунок на 41-й хвилині. Едін Джеко передачею врозріз вивів один на один Дженгіза Юндера, який перекинув м'яч через Андрія П'ятова у порожні ворота.
Перед самою перервою "Шахтар" отримав ще одну неприємність - під час верхової боротьби з Джеко удар в коліно отримав центральний захисник Сергій Кривцов, який залишив поле на ношах.
"Шахтар" не знітивя та відновив рівновагу одразу по перерві. На 52-й хвилині Ярослав Ракицький відмінною передачею зі своєї половини поля вивів на ударну позицію Факундо Феррейру, який обіграв Костаса Маноласа та точно пробив по воротах.
"Шахтар" продовжував атакувати та на 71-й хвилині вийшов вперед. Тайсон заробив небезпечний штрафний, а Фред блискучим ударом увігнав м'яч у дев'ятку.
Повторнийматч відбудеться 13 березня у Римі.
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