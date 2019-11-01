Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Шахтар" підписав контракт з ізраїльським футболістом

Суми угоди не розголошують
Чемпіон України - донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з 19-річним ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.
"Шахтар" підписав контракт з ізраїльським футболістом Фото: shakhtar.com

Манор Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів і забив 8 м'ячів, у тому числі в поточному сезоні - 2 голи в 12 поєдинках.

У вересні 2018-го дебютував у національній збірній. Минулого року увійшов у топ-50 талантів європейського футболу за версією uefa.com.

Суми угоди не розголошують. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2019 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.