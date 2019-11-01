"Шахтар" підписав контракт з ізраїльським футболістом

Чемпіон України - донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з 19-річним ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.

Манор Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів і забив 8 м'ячів, у тому числі в поточному сезоні - 2 голи в 12 поєдинках.

У вересні 2018-го дебютував у національній збірній. Минулого року увійшов у топ-50 талантів європейського футболу за версією uefa.com.

Суми угоди не розголошують. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.