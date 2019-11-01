СПОРТ НОВИНИЧемпіон України - донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з 19-річним ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" підписав контракт з ізраїльським футболістом
Суми угоди не розголошують
Фото: shakhtar.com
Манор Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів і забив 8 м'ячів, у тому числі в поточному сезоні - 2 голи в 12 поєдинках.
У вересні 2018-го дебютував у національній збірній. Минулого року увійшов у топ-50 талантів європейського футболу за версією uefa.com.
Суми угоди не розголошують. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.
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