СПОРТ НОВИНИУ Харкові відбувся матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому донецький "Шахтар" програв іспанській "Сельті" і вибув з боротьби в турнірі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" програв у додатковий час "Сельті" і вибув з Ліги Європи
Гра завершилася з рахунком 0:2
Фото: shakhtar.com
Гра завершилася з рахунком 0:2.
Гірники до останньої хвилини основного часу гри зберігали таку бажану для себе нічию, але на 90-й хвилині отримали досить спірний пенальті у свої ворота, який реалізував Аспас - 0:1. Цей момент, як виявилося пізніше, підломив команду.
У додатковий час гравці "Шахтаря" виглядали блідо і гол Кабраля на 110-й хвилині був цілком логічним - 0:2.
Доля матчу була вирішена, так як "Шахтарю" потрібно було в останні хвилини забити два голи.
Таким чином, у сезоні 2016/17 з єврокубків вибула остання українська команда.
Нагадаємо, у першому матчі "Шахтар" переміг "Сельту" на виїзді з рахунком 1:0.
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