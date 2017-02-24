"Шахтар" програв у додатковий час "Сельті" і вибув з Ліги Європи

У Харкові відбувся матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому донецький "Шахтар" програв іспанській "Сельті" і вибув з боротьби в турнірі.

Гра завершилася з рахунком 0:2.

Гірники до останньої хвилини основного часу гри зберігали таку бажану для себе нічию, але на 90-й хвилині отримали досить спірний пенальті у свої ворота, який реалізував Аспас - 0:1. Цей момент, як виявилося пізніше, підломив команду.

У додатковий час гравці "Шахтаря" виглядали блідо і гол Кабраля на 110-й хвилині був цілком логічним - 0:2.

Доля матчу була вирішена, так як "Шахтарю" потрібно було в останні хвилини забити два голи.

Таким чином, у сезоні 2016/17 з єврокубків вибула остання українська команда.

Нагадаємо, у першому матчі "Шахтар" переміг "Сельту" на виїзді з рахунком 1:0.