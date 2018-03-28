"Шахтар" у 2017 році збільшив чистий збиток утричі

Кількість працівників у клубі за 2017 рік зменшилася із 317 до 291

ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" у 2017 році збільшило чистий збиток утричі (на 1 млрд 44,819 млн грн) порівняно з 2016 роком - до 1 млрд 563,132 млн грн (близько $59,4 млн).

Згідно з порядком денним призначених на 27 квітня зборів акціонерів, вартість активів товариства за рік знизилася на 8,6% - до 3 млрд 394,016 млн грн, власний капітал - на 6,2%, до 2 млрд 733,454 млн грн, пише "Інтерфакс-Україна".

Кількість працівників у клубі за 2017 рік зменшилася із 317 до 291.

Доходи ФК "Шахтар" у сезоні 2016/17 років становили 877 млн грн, що в 3,1 раза нижче за показник попереднього сезону і передусім пов'язано зі скороченням доходів від продажу та оренди гравців з 1,762 млрд грн до 59 млн грн.

Водночас клубу вдалося збільшити доходи від комерційної діяльності на 48,9% - до 530 млн грн, головним чином за рахунок реклами і спонсорства, надходження від яких зросли з 280 млн грн до 500 млн грн. Доходи клубу від УЄФА та ФІФА в сезон 2016/2017 скоротилися вдвічі - до 288 млн, оскільки клуб завершив свій виступ в єврокубках на стадії 1/16 фіналу Ліга Європи, тоді як попереднього сезону він дійшов до 1/2 фіналу цього турніру.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) вирішив переїхати до Маріуполя. Підприємство офіційно буде зареєстровано в Маріуполі, тому всі податки будуть надходити в місцевий міський бюджет.

Очікується, що юридична реєстрація ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" у Маріуполі надасть можливість додатково наповнити річний бюджет міста на суму близько 200 млн грн.