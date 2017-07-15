СПОРТ НОВИНИДонецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України із рахунком 2:0.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" виграв Суперкубок України
Матч відбувся на стадіоні "Чорноморець" в Одесі
Фото: shakhtar.com
На 8-й хвилині у ворота "Динамо" забив Факундо Ферейра. Він же забив іще один гол на 56-й хвилині матчу.
Фото: twitter.com/FFUKRAINE
Двічі під час матчу головний арбітр Костянтин Труханов зупиняв зустріч через поведінку уболівальників "Динамо", які закидали поле петардами.
Нагадаємо, призначений головним арбітром на поєдинок Суперкубка України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" Анатолій Жабченко відмовився судити матч. Замість нього матч судив Костянтин Труханов.
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15 07 2017 23:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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