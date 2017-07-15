"Шахтар" виграв Суперкубок України

Матч відбувся на стадіоні "Чорноморець" в Одесі

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України із рахунком 2:0.

На 8-й хвилині у ворота "Динамо" забив Факундо Ферейра. Він же забив іще один гол на 56-й хвилині матчу.



Фото: twitter.com/FFUKRAINE

Двічі під час матчу головний арбітр Костянтин Труханов зупиняв зустріч через поведінку уболівальників "Динамо", які закидали поле петардами.

Нагадаємо, призначений головним арбітром на поєдинок Суперкубка України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" Анатолій Жабченко відмовився судити матч. Замість нього матч судив Костянтин Труханов.