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"Шахтар" виграв Суперкубок України

Матч відбувся на стадіоні "Чорноморець" в Одесі
Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України із рахунком 2:0.
"Шахтар" виграв Суперкубок України Фото: shakhtar.com

На 8-й хвилині у ворота "Динамо" забив Факундо Ферейра. Він же забив іще один гол на 56-й хвилині матчу.


Фото: twitter.com/FFUKRAINE

Двічі під час матчу головний арбітр Костянтин Труханов зупиняв зустріч через поведінку уболівальників "Динамо", які закидали поле петардами. 

Нагадаємо, призначений головним арбітром на поєдинок Суперкубка України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" Анатолій Жабченко відмовився судити матч. Замість нього матч судив Костянтин Труханов.

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15 07 2017 23:38
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