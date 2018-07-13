Шахтарі побажали Насалику гарної відпустки на Мальдівах

Шахтарі знову звернуться до уряду та парламенту з вимогою відправити міністра Насалика у відставку

Працівники державних шахт, які вже три місяці не отримують заробітної плати, побажали міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику гарної відпустки на Мальдівах.

Як стало відомо гірникам, у Кабміні погодили двотижневу відпустку міністра Насалика з 16 липня. Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, який очолює страйк шахтарів під будівлею Міненерговугілля з вимогою погасити 1,1 млрд грн заборгованості та відправити міністра енергетики у відставку, пише "Главком".

"Якщо у міністра Насалика немає почуття відповідальності за своїх підлеглих та сорому перед простими гірниками, які з травня не бачили зароблених грошей, ми не будемо силою тримати його на роботі. Бо толку з того, як з козла молока. Нехай краще летить собі на Мальдіви, добре відпочиває на всю річну зарплату і не повертається. Ми не будемо чекати його з відпустки, а домагатимемося його відставки", – сказав Волинець.

За його словами, шахтарі знову звернуться до уряду та парламенту з вимогою відправити міністра Насалика у відставку та призначити на цю посаду відповідального професіонала, здатного розв′язати кризову ситуацію у вугільній галузі.

"Парламент призначив Насалика на посаду міністра енергетики, його безпосередній керівник – прем′єр-міністр Володимир Гройсман. Від них ми і будемо вимагати взяти на себе відповідальність за такого міністра, якому начхати на простих шахтарів, що не мають чим годувати своїх дітей. У відпустку треба йти, коли є результати. А який результат показав Насалик? Понад 1 мільярд гривень заборгованості по зарплаті перед шахтарями?", – каже Волинець.

На його думку, якщо уряд та парламент не втрутяться у ситуацію довкола заборгованості перед шахтарями і не звільнять Насалика, шахтарі знову повернуться до Києва вже зі своїми дружинами та дітьми.

Нагадаємо, що з 10 липня працівники державних вуглевидобувних підприємств страйкують під Верховною Радою та Міненерговугілля з вимогою погасити заборгованість по заробітній платі за 3 місяці, ухвалити законопроект №8362, яким передбачено виділення на підтримку вугільної галузі 2,8 млрд грн та відправити у відставку міністра енергетики Ігоря Насалика за невиконання ним службових обов′язків.

Сьогодні Верховна Рада виділила шахтарям на погашення заборгованості по заробітній платі 1,4 мільярда гривень. Спочатку пропонувалося виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.