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Шахтарям виділили 1,4 млрд грн на зарплати

Заборгованість із зарплати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств становить 761,1 млн грн
Верховна Рада виділила шахтарям на погашення заборгованості по заробітній платі 1,4 мільярда гривень.
Шахтарям виділили 1,4 млрд грн на зарплати Фото: ukurier.gov.ua

За зміни до держбюджету щодо забезпечення державного сектора вугільної галузі №8362 проголосував 261 депутат, передає "Економічна правда".

Спочатку автори документа пропонували виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.

"Розуміючи, що зараз важка ситуація і дефіцит бюджету, ми готові цю цифру скоротити до 1,4 млрд", - пояснив автор законопроекту Михайло Бондар.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснював появу боргів із зарплати тим, що собівартість видобутку вугілля на державних шахтах в кілька разів вище за ринкову ціну.

За даними Незалежної профспілки гірників, заборгованість із зарплати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств становить 761,1 млн грн.

Нагадаємо, що 9 липня шахта №9 у Нововолинську зупинила роботу через заборгованість із виплати заробітної плати.

Це була не перша шахта на Волині, де відбуваються протести співробітників останнім часом. Гірники першої та другої змін шахти №10 "Нововолинська" 2 червня відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк з вимогою виплатити їм заборгованість із зарплат та добудувати їхню копальню.

У ніч на 4 липня одного з протестувальників забрали до лікарні через кровотечу. Після цього під землею залишились 46 гірників.

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13 07 2018 14:37
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