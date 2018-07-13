Шахтарям виділили 1,4 млрд грн на зарплати

Верховна Рада виділила шахтарям на погашення заборгованості по заробітній платі 1,4 мільярда гривень.

За зміни до держбюджету щодо забезпечення державного сектора вугільної галузі №8362 проголосував 261 депутат, передає "Економічна правда".

Спочатку автори документа пропонували виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.

"Розуміючи, що зараз важка ситуація і дефіцит бюджету, ми готові цю цифру скоротити до 1,4 млрд", - пояснив автор законопроекту Михайло Бондар.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснював появу боргів із зарплати тим, що собівартість видобутку вугілля на державних шахтах в кілька разів вище за ринкову ціну.

За даними Незалежної профспілки гірників, заборгованість із зарплати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств становить 761,1 млн грн.

Нагадаємо, що 9 липня шахта №9 у Нововолинську зупинила роботу через заборгованість із виплати заробітної плати.

Це була не перша шахта на Волині, де відбуваються протести співробітників останнім часом. Гірники першої та другої змін шахти №10 "Нововолинська" 2 червня відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк з вимогою виплатити їм заборгованість із зарплат та добудувати їхню копальню.

У ніч на 4 липня одного з протестувальників забрали до лікарні через кровотечу. Після цього під землею залишились 46 гірників.