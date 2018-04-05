Шахті "Золоте" в Луганській області загрожує затоплення
Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, довелося припинити роботи з видобутку вугілля та зупинити проходження гірничих виробок.
"Наявних потужностей шахти "Золоте" не вистачає для відкачування такого обсягу води, через що рівень затоплення продовжує зростати. На шахті введено в дію план ліквідації аварії та встановлено цілодобове чергування старшого керівництва шахти "Золоте" та ДП "Первомайськвугілля". Вживаються заходи для прискорення закупівлі обладнання для посилення водовідливного комплексу шахти", – зазначають у прес-службі міністерства.
У керівництві компанії найбільш імовірною причиною значного збільшення обсягів води, яка надходить, вважають прорив води з затоплених шахт "Родіна" та "Первомайська", які розташовані на окупованій території Луганської області та гідрологічно пов'язані з шахтою "Золоте".
У прес-службі нагадують, що 25 квітня поточного року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 131 млн грн з резервного фонду бюджету на здійснення першочергових заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру через затоплення шахт Первомайсько-Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області, у звязку із припиненням відкачування шахтних вод з шахт, розташованих на окупованій частині території Луганської обл.
Як повідомляв iPress.ua, в понеділок, 16 квітня, на шахті "Покровська", яка розташовується в смт. Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух метано-повітряної суміші.
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