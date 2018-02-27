Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Шакіру оштрафували на $25 мільйонів за несплату податків

На цей момент співачка вже виплатила податковій службі Іспанії суму штрафу в повному обсязі
Колумбійська співачка Шакіра була оштрафована податковою службою Іспанії за податкове шахрайство на 25 млн доларів.
Шакіру оштрафували на $25 мільйонів за несплату податків Фото: AFP

Про це пише The Daily Mail.

За інформацією видання, співачка вже сплатила зазначену суму. За злодіяння їй загрожував тюремний термін.

Повідомляється, що виплативши 25 млн доларів, вона погасила заборгованість зі сплати податків з 2011-го до 2014 року.

Співачка згодна сплатити податки за 2011 рік, однак рішення по наступним трьом рокам має намір оскаржити, подавши апеляцію. Приводом для цього є час, який вона згодом проводила в країні: за ці роки вона бувала в Іспанії не більше 183 днів.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2018 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.