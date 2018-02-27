Шакіру оштрафували на $25 мільйонів за несплату податків

На цей момент співачка вже виплатила податковій службі Іспанії суму штрафу в повному обсязі

Колумбійська співачка Шакіра була оштрафована податковою службою Іспанії за податкове шахрайство на 25 млн доларів.

Про це пише The Daily Mail.

За інформацією видання, співачка вже сплатила зазначену суму. За злодіяння їй загрожував тюремний термін.

Повідомляється, що виплативши 25 млн доларів, вона погасила заборгованість зі сплати податків з 2011-го до 2014 року.

Співачка згодна сплатити податки за 2011 рік, однак рішення по наступним трьом рокам має намір оскаржити, подавши апеляцію. Приводом для цього є час, який вона згодом проводила в країні: за ці роки вона бувала в Іспанії не більше 183 днів.

