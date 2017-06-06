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Шальке оштрафував Коноплянку за різкі висловлювання на адресу головного тренера

Слова Коноплянки не сподобалися керівництву його клубу
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка буде оштрафований за слова на адресу головного тренера команди Маркуса Вайнцірля.
Шальке оштрафував Коноплянку за різкі висловлювання на адресу головного тренера Євген Коноплянка. Фото: dt.ua

Спортивний директор клубу Крістіан Хейдель заявив, що гравець буде покараний і що отримає серйозний штраф, передає Bild.

Сума штрафу на даний момент невідома.

Штраф гравець буде змушений заплатити за своє нещодавнє інтерв'ю, в якому він назвав тренера боягузом, а також спрогнозував його подальшу відставку.

Раніше Коноплянка заявив, що Шальке викупив його контракт у Севільї за 15 млн євро.

Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що німецький Шальке зайнявся пошуками заміни українського півзахисника команди Євгена Коноплянки.

Повідомлялося, що Шальке переглянув своє рішення зберегти в команді українського півзахисника Севільї, чия оренда закінчується влітку 2017 року.

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06 06 2017 06:53
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