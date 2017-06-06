СПОРТ НОВИНИПівзахисник Шальке Євген Коноплянка буде оштрафований за слова на адресу головного тренера команди Маркуса Вайнцірля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шальке оштрафував Коноплянку за різкі висловлювання на адресу головного тренера
Слова Коноплянки не сподобалися керівництву його клубу
Євген Коноплянка. Фото: dt.ua
Спортивний директор клубу Крістіан Хейдель заявив, що гравець буде покараний і що отримає серйозний штраф, передає Bild.
Сума штрафу на даний момент невідома.
Штраф гравець буде змушений заплатити за своє нещодавнє інтерв'ю, в якому він назвав тренера боягузом, а також спрогнозував його подальшу відставку.
Раніше Коноплянка заявив, що Шальке викупив його контракт у Севільї за 15 млн євро.
Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що німецький Шальке зайнявся пошуками заміни українського півзахисника команди Євгена Коноплянки.
Повідомлялося, що Шальке переглянув своє рішення зберегти в команді українського півзахисника Севільї, чия оренда закінчується влітку 2017 року.
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06 06 2017 06:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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