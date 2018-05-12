НОВИНИФранцузький модний бренд Chanel вирішив відмовитися від використання у своїх колекціях хутра та шкіри екзотичних тварин. Зокрема, йдеться про шкіру крокодила, ящірки, ската та змії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сhanel не використовуватиме хутро та шкіру екзотичних тварин
Компанія буде використовувати матеріали, створені сільськогосподарською індустрією
Фото: getty images
Частково це рішення ухвалили тому, що нині добувати матеріали, що відповідали би стандартам Chanel та їхнім етичним принципам, стало складно, повідомили виданню представники бренду. Натомість компанія буде використовувати матеріали, створені сільськогосподарською індустрією.
"Майбутнє високоякісних продуктів за тими ноу-хау, які можна створити у нашому ательє", - сказав президент Chanel fashion Бруно Павловскі, повідомляє Vogue.
Також, у Лондоні на тижні моди вперше повністю відмовилися від хутра. Це перша абсолютна відмова від хутра на показі світового рівня.
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