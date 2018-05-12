Сhanel не використовуватиме хутро та шкіру екзотичних тварин Компанія буде використовувати матеріали, створені сільськогосподарською індустрією

Французький модний бренд Chanel вирішив відмовитися від використання у своїх колекціях хутра та шкіри екзотичних тварин. Зокрема, йдеться про шкіру крокодила, ящірки, ската та змії.

Фото: getty images

Частково це рішення ухвалили тому, що нині добувати матеріали, що відповідали би стандартам Chanel та їхнім етичним принципам, стало складно, повідомили виданню представники бренду. Натомість компанія буде використовувати матеріали, створені сільськогосподарською індустрією. "Майбутнє високоякісних продуктів за тими ноу-хау, які можна створити у нашому ательє", - сказав президент Chanel fashion Бруно Павловскі, повідомляє Vogue. Також, у Лондоні на тижні моди вперше повністю відмовилися від хутра. Це перша абсолютна відмова від хутра на показі світового рівня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію