Шанси побачити ЧС-2018 в ефірі одного з українських телеканалів - 70%, - Аласанія

Шанси побачити трансляцію Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться влітку поточного року в Москві, генеральний директор Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія оцінює в 70%.

"Які шанси українських уболівальників побачити ЧС на іншому українському каналі? Я б сказав: десь 70%. Наразі йдеться про перспективи трансляцій на одному з українських національних каналів. Але зрозуміло, що це не буде "UA: Перший". Офіційного рішення про нашу відмову транслювати ЧС-2018 наразі немає, проте вся країна розуміє: показати цей чемпіонат для громадського ТБ - смерть", - заявив Аласанія в інтерв'ю Sport Arena.

Він також повідомив, що НСТУ продовжує продаж пакета прав на трансляцію ЧС-2018 іншому каналу.

"З першого дня мого приходу сюди чотири роки тому - тоді це був ще не НСТУ, а "Перший національний", - переговори не припинялися. Це стосується показу як найближчого чемпіонату світу в Росії, так і наступного 2022 року. Переговори тривали і зараз тривають безперервно", - сказав гендиректор громадського телебачення.

За його словами, НСТУ не налаштоване "заробити" на продажу прав на трансляцію ЧС-2018, проте має намір покрити свої витрати на їх покупку.

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Раніше Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії в 2018 році.

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Додамо, що НСТУ вирішила не транслювати 1-го грудня 2017 рокужеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року.