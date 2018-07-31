Шаурмою у Києві отруїлися вже 16 осіб - поліція розпочала розслідування
Повідомлення про госпіталізацію киян з гострими кишковими інфекціями почали надходити до поліції з вчорашнього дня, повідомляє прес-служба поліції Києва.
Встановлено, що потерпілі купували шаурму на проспекті Броварському, після вживання якої почали себе погано почувати. Їх доставили до лікувальних закладів, одна потерпіла відмовилася від госпіталізації.
Слідчий відділ внес відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
"Наразі призначено ряд експертиз, серед яких судово-медичні та продуктів харчування. Також проводиться перевірка закладу, у якому громадяни придбали фаст-фуд. Поліція вилучила обладнання та спілкується із власником та працівниками", - повідомив начальник управління Олександр Кузьмін.
Як раніше повідомив начальник столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан, у Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою.
Він додав, що всі потерпілі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від станції метро "Дарниця". Наголошується, що зараз фахівці Держпродтпотребслужби перевіряють столичні кіоски з продажу шаурми.
Щоб уникнути отруєння, в Держпродпотребслужбі радять не купувати продукти для вживання в їжу неперевірених місцях, особливо, при температурі повітря +28-30 градусів, так як без застосування належних заходів із зберігання вже через годину вони можуть зіпсуватися.
Нагадаємо, у результаті масового отруєння у фаст-фуді в центрі Львова до медиків звернулися 25 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей