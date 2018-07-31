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Шаурмою у Києві отруїлися вже 16 осіб - поліція розпочала розслідування

Встановлено, що потерпілі купували шаурму на проспекті Броварському
Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей шаурмою. На даний момент кількість постраждалих зросла до 16 осіб.
Шаурмою у Києві отруїлися вже 16 осіб - поліція розпочала розслідування Фото: iPress.ua

Повідомлення про госпіталізацію киян з гострими кишковими інфекціями почали надходити до поліції з вчорашнього дня, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Встановлено, що потерпілі купували шаурму на проспекті Броварському, після вживання якої почали себе погано почувати. Їх доставили до лікувальних закладів, одна потерпіла відмовилася від госпіталізації.

Слідчий відділ внес відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

"Наразі призначено ряд експертиз, серед яких судово-медичні та продуктів харчування. Також проводиться перевірка закладу, у якому громадяни придбали фаст-фуд. Поліція вилучила обладнання та спілкується із власником та працівниками", - повідомив начальник управління Олександр Кузьмін.

Як раніше повідомив начальник столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан, у Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою.

Він додав, що всі потерпілі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від станції метро "Дарниця". Наголошується, що зараз фахівці Держпродтпотребслужби перевіряють столичні кіоски з продажу шаурми.

Щоб уникнути отруєння, в Держпродпотребслужбі радять не купувати продукти для вживання в їжу неперевірених місцях, особливо, при температурі повітря +28-30 градусів, так як без застосування належних заходів із зберігання вже через годину вони можуть зіпсуватися.

Нагадаємо, у результаті масового отруєння у фаст-фуді в центрі Львова до медиків звернулися 25 осіб.

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31 07 2018 17:06
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