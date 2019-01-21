Ще 10 кандидатів вибули з конкурсу до Антикорсуду
"З конкурсу виключили Петра Бурду, Миколу Дідика, В’ячеслава Дмитрієва, Олега Кімстачова, Віктора Онуфрієва, Івана Соловйова, Руслана Хитрика, Тетяну Черниш та Дмитра Ягунова", - повідомляє ЦПК.
Кандидат Олексій Омельян зняв свою кандидатуру із конкурсу добровільно.
"За результатами засідання участь у конкурсі продовжують Інна Білоус, суддя, яка заборонила акцію протесту у Тернополі під час Революції Гідності та потрапила до списку негідних кандидатів до Антикорсуду на думку громадськості, та Петро Феськов, до майна якого попередньо були питання", - зазначають у ЦПК.
Наступні спільні засідання ВККС та ГРМЕ заплановані на 22, 23, 24 та 28 січня.
Нагадаємо, що громадська рада міжнародних експертів та Вища кваліфікаційна комісія суддів виключили з конкурсу 8 кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
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