Ще 32 "швидкі" від United24 отримала Україна

Нова партія "швидких" від United24 поїде в Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську області

Україна отримала 32 автомобілі швидкої допомоги від фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у Facebook

"Плюс 32 сучасні реанімобілі в скарбничку екстреної швидкої допомоги! Нова партія "швидких" від United24 поїде в Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську області. Раніше ініціатива вже придбала та передала 84 "швидких", - ідеться у повідомленні.

Автомобілі обладнані всім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Це дає змогу швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні та зберегти життя.

У МОЗ зазначили, що також на "швидкі" для українців розпочав збір відомий американський астронавт Скотт Келлі, а підтримати його можна за посиланням.

У МОЗ також нагадали, що проєкт реалізований у межах ініціативи дружини Президента Олени Зеленської.