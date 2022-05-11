НОВИНИНова партія "швидких" від United24 поїде в Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську областіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще 32 "швидкі" від United24 отримала Україна
Фото: МОЗ
Україна отримала 32 автомобілі швидкої допомоги від фандрейзингової платформи United24.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
"Плюс 32 сучасні реанімобілі в скарбничку екстреної швидкої допомоги! Нова партія "швидких" від United24 поїде в Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську області. Раніше ініціатива вже придбала та передала 84 "швидких", - ідеться у повідомленні.
Автомобілі обладнані всім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Це дає змогу швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні та зберегти життя.
У МОЗ зазначили, що також на "швидкі" для українців розпочав збір відомий американський астронавт Скотт Келлі, а підтримати його можна за посиланням.
У МОЗ також нагадали, що проєкт реалізований у межах ініціативи дружини Президента Олени Зеленської.
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05 11 2022 18:43 МЕДІА
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