Ще 45 військових Україна звільнила з полону

З російського полону звільнили ще 45 українських військових. Також повернули два тіла загиблих захисників України.

Фото: УНН

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