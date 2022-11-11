CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ російського полону звільнили ще 45 українських військових. Також повернули два тіла загиблих захисників України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще 45 військових Україна звільнила з полону
Фото: УНН
Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників", – написав Єрмак.
Нагадаємо, що минулого тижня Україна під час обмінів повернула з полону 268 військовослужбовців Нацгвардії.
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11 11 2022 15:07 МЕДІА
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