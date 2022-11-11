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Ще 50 мікроавтобусів передала влада Києва прикордонникам

Влада Києва передала підрозділам Державної прикордонної служби України ще 50 мікроавтобусів, отриманих від іноземних партнерів, частина автомобілів уже вирушили до державного кордону.
Ще 50 мікроавтобусів передала влада Києва прикордонникам Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на свого очільника Віталія Кличка.
 
 
"Ми передали Державній прикордонній службі України ще 50 мікроавтобусів Volkswagen. Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на сході України", – заявив Кличко.
 
Мер нагадав, що в липні цього року столична влада вже передала прикордонникам 35 аналогічних автомобілів. За його словами, ці транспортні засоби є оптимальними для виконання завдань, поставлених перед прикордонною службою.
 
Зазначається, що нова партія мікроавтобусів на додачу до попередньої дозволить "уніфікувати їх переобладнання для потреб ДПСУ, а також оптимізувати сервісне обслуговування, ремонт, закупку запчастин та шин, що вкрай важливо під час війни".
 
"Ми дякуємо за підтримку небайдужим людям та закордонним партнерам, які допомагають нам вистояти в цій війні та надають необхідні авто, спецтехніку й обладнання. Єднання довкола України, підтримка нашої держави – це запорука перемоги над варварською агресією росії проти України та цінностей цивілізованого світу", – наголосив мер.
 
Кличко підкреслив, що це «не перша і не остання партія автомобілів для військових». «Ми робимо все можливе, щоб підтримувати наших захисників. Адже безпека сьогодні – це ключове питання для кожного киянина та українця. Чим сильніші наші військові та чим краще вони оснащені, тим в більшій безпеці ми почуваємося», – додав він.
 
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зі свого боку подякував за чергову допомогу меру та громаді Києва, а також іноземним партнерам.
 
"Раніше ми вже отримали 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, в зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватися від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також – на кордоні з рф і білоруссю. І суттєво підсилить нашу спроможність у захисті нашої держави", – зазначив Дейнеко.
 
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11 11 2022 19:17
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