CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Києва передала підрозділам Державної прикордонної служби України ще 50 мікроавтобусів, отриманих від іноземних партнерів, частина автомобілів уже вирушили до державного кордону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще 50 мікроавтобусів передала влада Києва прикордонникам
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на свого очільника Віталія Кличка.
"Ми передали Державній прикордонній службі України ще 50 мікроавтобусів Volkswagen. Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на сході України", – заявив Кличко.
Мер нагадав, що в липні цього року столична влада вже передала прикордонникам 35 аналогічних автомобілів. За його словами, ці транспортні засоби є оптимальними для виконання завдань, поставлених перед прикордонною службою.
Зазначається, що нова партія мікроавтобусів на додачу до попередньої дозволить "уніфікувати їх переобладнання для потреб ДПСУ, а також оптимізувати сервісне обслуговування, ремонт, закупку запчастин та шин, що вкрай важливо під час війни".
"Ми дякуємо за підтримку небайдужим людям та закордонним партнерам, які допомагають нам вистояти в цій війні та надають необхідні авто, спецтехніку й обладнання. Єднання довкола України, підтримка нашої держави – це запорука перемоги над варварською агресією росії проти України та цінностей цивілізованого світу", – наголосив мер.
Кличко підкреслив, що це «не перша і не остання партія автомобілів для військових». «Ми робимо все можливе, щоб підтримувати наших захисників. Адже безпека сьогодні – це ключове питання для кожного киянина та українця. Чим сильніші наші військові та чим краще вони оснащені, тим в більшій безпеці ми почуваємося», – додав він.
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зі свого боку подякував за чергову допомогу меру та громаді Києва, а також іноземним партнерам.
"Раніше ми вже отримали 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, в зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватися від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також – на кордоні з рф і білоруссю. І суттєво підсилить нашу спроможність у захисті нашої держави", – зазначив Дейнеко.
Нагадаємо ще до війни прикордонники закупили 60 сучасних дронів.
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11 11 2022 19:17 МЕДІА
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