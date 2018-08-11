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Ще біля однієї військової частини засікли безпілотник

У ході пошукових заходів вдалося затримати особу на автомобілі, яка керувала безпілотником
Військові попередили несанкціонований проліт безпілотного літального апарату над територією військової частини у місті Бахмут на Донеччині.
Ще біля однієї військової частини засікли безпілотник Фото: з вільних джерел

Інцидент стався близько 20.00 в середу, інформує прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що мобільна група військової частини негайно вибула у ймовірний район запуску БПЛА.

У ході пошукових заходів вдалося затримати особу на автомобілі, яка керувала безпілотником. У автомобілі виявили два дрони та ноутбук, пристрої керування БПЛА.

Підозрюваного, автомобіль та технічні засоби передали співробітникам Служби безпеки України зі складу Операції об’єднаних сил.

У Міноборони наголошують, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень, причетні до таких інцидентів особи – затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством.

Раніше повідомлялося, що військові виявили незаконне використання безпілотного літального апарату поблизу одного з арсеналів ЗС України в забороненій зоні.

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08 11 2018 12:16
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