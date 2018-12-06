Ще чотири держави підтримали санкції проти організаторів виборів президента РФ у Криму
Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС Федеріки Могеріні від імені Європейського Союзу про погодження деякими країнами обмежувальних заходів стосовно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить у Європейський економічний простір, та Україна приєднуються до цього рішення ради", – йдеться в документі.
Зазначені країни забезпечуватимуть відповідність їхньої національної політики ухваленим рішенням Ради ЄС. Європейський Союз натомість візьме до уваги це зобов'язання.
Нагадаємо, вибори президента РФ відбулися 18 березня 2018 року.
У травні 2018 року Рада ЄС запровадила санкції проти п'яти організаторів виборів в окупованому Криму. Обмежувальні заходи (заборона на поїздки і заморожування активів) стосуються "заступника голови виборчкому" Криму Інни Гузєєвої, "секретаря" Наталії Безрученко, "голови виборчкому" Севастополя Олександра Пєтухова, "заступника голови" Мирослава Погорєлова та секретаря Анастасії Капранової.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов