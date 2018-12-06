Ще чотири держави підтримали санкції проти організаторів виборів президента РФ у Криму

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти п'яти організаторів виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС Федеріки Могеріні від імені Європейського Союзу про погодження деякими країнами обмежувальних заходів стосовно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить у Європейський економічний простір, та Україна приєднуються до цього рішення ради", – йдеться в документі.

Зазначені країни забезпечуватимуть відповідність їхньої національної політики ухваленим рішенням Ради ЄС. Європейський Союз натомість візьме до уваги це зобов'язання.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбулися 18 березня 2018 року.

У травні 2018 року Рада ЄС запровадила санкції проти п'яти організаторів виборів в окупованому Криму. Обмежувальні заходи (заборона на поїздки і заморожування активів) стосуються "заступника голови виборчкому" Криму Інни Гузєєвої, "секретаря" Наталії Безрученко, "голови виборчкому" Севастополя Олександра Пєтухова, "заступника голови" Мирослава Погорєлова та секретаря Анастасії Капранової.