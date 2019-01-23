ПОЛІТИКА НОВИНИ23 січня ще чотири політики подали документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації їх кандидатами у президенти на виборах 31 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще чотири кандидати подали документи до ЦВК
Серед них екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз
Олександр Мороз. Фото: ru.electionsmeter.com
Подали документи лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, депутат-мажоритарник Дмитро Добродомов, екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз та заступник голови партії ВО "Свобода", депутат Львівської облради Руслан Кошулинський, інформує "Українська правда" з посиланням на речника ЦВК Костянтина Хівренка.
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Іншими кандидатами в президенти є:
- Балашов Геннадій, партія "5.10"
- Богомолець Ольга, самовисуванка
- Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
- Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
- Купрій Віталій, самовисуванець
- Мураєв Євген, партія "Наші"
- Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
- Насіров Роман, самовисуванець
- Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
- Скоцик Віталій, самовисуванець
- Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
- Шевченко Ігор, самовисуванець
- Юрій Бойко, самовисуванець
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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23 01 2019 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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