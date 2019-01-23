Ще чотири кандидати подали документи до ЦВК Серед них екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз

23 січня ще чотири політики подали документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації їх кандидатами у президенти на виборах 31 березня.

Олександр Мороз. Фото: ru.electionsmeter.com

Подали документи лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, депутат-мажоритарник Дмитро Добродомов, екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз та заступник голови партії ВО "Свобода", депутат Львівської облради Руслан Кошулинський, інформує "Українська правда" з посиланням на речника ЦВК Костянтина Хівренка. Читайте також: Нацполіція готова дати охорону всім кандидатам у президенти, – Аваков Іншими кандидатами в президенти є: Балашов Геннадій, партія "5.10"

Богомолець Ольга, самовисуванка

Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"

Каплін Сергій, Соціал-демократична партія

Купрій Віталій, самовисуванець

Мураєв Євген, партія "Наші"

Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"

Насіров Роман, самовисуванець

Садовий Андрій, партія "Самопоміч"

Скоцик Віталій, самовисуванець

Шевченко Олександр, партія "УКРОП"

Шевченко Ігор, самовисуванець

Юрій Бойко, самовисуванець Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

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