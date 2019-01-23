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Ще чотири кандидати подали документи до ЦВК

Серед них екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз
23 січня ще чотири політики подали документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації їх кандидатами у президенти на виборах 31 березня.
Ще чотири кандидати подали документи до ЦВК Олександр Мороз. Фото: ru.electionsmeter.com

Подали документи лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, депутат-мажоритарник Дмитро Добродомов, екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз та заступник голови партії ВО "Свобода", депутат Львівської облради Руслан Кошулинський, інформує "Українська правда" з посиланням на речника ЦВК Костянтина Хівренка.

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Іншими кандидатами в президенти є:

  •     Балашов Геннадій, партія "5.10"
  •     Богомолець Ольга, самовисуванка
  •     Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
  •     Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
  •     Купрій Віталій, самовисуванець
  •     Мураєв Євген, партія "Наші"
  •     Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
  •     Насіров Роман, самовисуванець
  •     Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
  •     Скоцик Віталій, самовисуванець
  •     Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
  •     Шевченко Ігор, самовисуванець
  •     Юрій Бойко, самовисуванець

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

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23 01 2019 13:55
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