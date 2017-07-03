Ще двом лікарям психлікарні Сумщини повідомлено про підозру
Зокрема, повідомлення про підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України) оголосили завідуючому психіатрично-діагностичного відділення, - повідомляється на сайті прокуратури.
Крім того, 7 березня повідомлено про підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів завідуючій патологоанатомічним відділенням комунального закладу Охтирська центральна лікарня (ч. 1 ст. 366 КК України).
У прокуратурі зазначили, що згідно з висновками судово-медичних експертиз за результатами ексгумації встановлено, що лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії не проводила повний патологоанатомічний розтин чотирьох трупів із дослідженням всіх порожнин тіла та внутрішніх органів.
Також вона умисно склала завідомо неправдиві протоколи патологоанатомічного дослідження із зазначенням недостовірних причин смерті пацієнтів психіатричної лікарні.
Нагадаємо, прокуратура Сумської області 1 березня повідомила про підозру головному лікарю комунального закладу Сумської обласної ради "Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2" (село Кудряве Охтирського району) за ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) Кримінального кодексу.
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