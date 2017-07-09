Ще двом підозрюваним у справі стрілянини в Княжичах обрали запобіжний захід

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та одягнення електронного браслету для двох підозрюваних у розстрілі поліцейських у Княжичах: КОРДівцю Андрію Курті та столичному слідчому Роману Мариновському.

6 і 7 вересня суд відправив їх під цілодобовий домашній арешт на два місяці й зобов’язав здати документи для виїзду за кордон.

До рішення щодо запобіжного заходу Курта не був відсторонений від посади старшого інспектора КОРДу й продовжував працювати, - повідомляє "Громадське".

За версією слідства, він зробив не менше трьох пострілів по автомобілю, де перебували співробітники ДСО і поліцейські розвідники в Княжичах минулого року. Утім, кулі зі зброї Курти нікого не поранили і не вбили, відтак йому закидають замах на умисне вбивство та перевищення службових повноважень.

1 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника карного розшуку Києва Леоніда Куряти, підозрюваного у справі про перестрілку поліцейських у Княжичах.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Генпрокуратура вручила підозри трьом особами , які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.