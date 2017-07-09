Ще двом підозрюваним у справі стрілянини в Княжичах обрали запобіжний захід
6 і 7 вересня суд відправив їх під цілодобовий домашній арешт на два місяці й зобов’язав здати документи для виїзду за кордон.
До рішення щодо запобіжного заходу Курта не був відсторонений від посади старшого інспектора КОРДу й продовжував працювати, - повідомляє "Громадське".
За версією слідства, він зробив не менше трьох пострілів по автомобілю, де перебували співробітники ДСО і поліцейські розвідники в Княжичах минулого року. Утім, кулі зі зброї Курти нікого не поранили і не вбили, відтак йому закидають замах на умисне вбивство та перевищення службових повноважень.
1 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника карного розшуку Києва Леоніда Куряти, підозрюваного у справі про перестрілку поліцейських у Княжичах.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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