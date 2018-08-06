Ще одне німецьке місто невдовзі може обмежити в'їзд дизельних авто

Адміністративний суд в німецькому Аахені в п'ятницю, 8 червня, зобов'язав міську владу ввести обмеження на в'їзд дизельних автомобілів в місто, якщо до кінця року вміст оксидів азоту в повітрі не вдасться зменшити до прийнятних норм.

"Імовірність введення обмежень оцінюється в 98 відсотків", - заявив суддя Петер Ройтцхайм, повідомляє Deutsche Welle.

Які саме ділянки можуть закрити для в'їзду і яких саме автомобілів торкнеться заборона, поки не повідомляється.

Екологи привітали це рішення суду. "З 2019 року жителі міста Ахена будуть дихати чистішим повітрям", - заявив виконавчий директор екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) Юрген Реш. На це рішення будуть орієнтуватися інші суди, в яких проходять подібні процеси, вважає він.

Нагадаємо, що першим містом Німеччини, в якому ввели обмеження на в'їзд дизельних автомобілів став Гамбург. Там, зокрема, для старих дизельних легкових і вантажних автомобілів з 31 травня закрили ділянку дороги протяжністю 580 метрів.

На іншій ділянці, довжиною 1,6 кілометра, заборонено проїзд тільки вантажних автомобілів, які не виконують норму вихлопу.