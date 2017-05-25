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Ще одного податківця-корупціонера Циркуна відпустили

Сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на 2 місяці з альтернативою у вигляді внесення застави в 31 мільйон гривень
Суд відпустили з-під варти під особисте зобов'язання затриманого за підозрою в корупції екс-голову Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.
Ще одного податківця-корупціонера Циркуна відпустили Фото:ktelegraf.com.ru

Таке рішення винесла суддя Печерського районного суду Києва і постановила відпустити підозрюваного в залі суду.

Тепер відпущений повинен з'являтися до слідчого за його вимогою, а також здати закордонний паспорт, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на 2 місяці з альтернативою у вигляді внесення застави в 31 мільйон гривень.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

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25 05 2017 13:23
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