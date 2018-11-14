Ще одному екс-чиновнику повідомили про підозру у справі про "вертолітний майданчик"
Йому інкримінують те, що він не вжив заходів щодо зупинення самовільного будівництва будівлі на Парковій дорозі і видав ТОВ "Амадеус Ко" дозвільні документи на будівництво, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Слідство вважає, що його бездіяльність призвела до часткового знищення пам'яток культури і пам'ятки археології національного значення. Сума збитків, завданих територіальній громаді Києва, оцінюється у 190 млн гривень.
Колишнього начальника підозрюють за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем.
Нагадаємо, що вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління КП "Центр організації дорожнього руху" в Києві.
Як відомо, 28 грудня 2010 року Київрада ухвалила рішення № 525/5337, згідно з яким ТОВ "Амадеус Ко" отримало в оренду на 25 років земельні ділянки площею 2,18 га. "Амадеус Ко" виступало замовником будівництва вертолітного майданчика для тодішнього президента України Віктора Януковича.
28 лютого 2017 Верховний Суд України задовольнив заяву ГПУ та скасував незаконні судові рішення, якими з держбюджету України було безпідставно стягнуто на користь ТОВ "Амадеус Ко" понад 66 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
4 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на цих ділянках об'єкти нерухомості так званого "Вертолітного майданчика Януковича", власником якої є ТОВ "Амадеус Ко".
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