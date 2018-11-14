Ще одному екс-чиновнику повідомили про підозру у справі про "вертолітний майданчик"

Слідство вважає, що його бездіяльність призвела до часткового знищення пам'яток культури і пам'ятки археології національного значення

Колишньому начальнику київської Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 12 листопада повідомили про підозру у справі про "вертолітний майданчик Януковича".

Йому інкримінують те, що він не вжив заходів щодо зупинення самовільного будівництва будівлі на Парковій дорозі і видав ТОВ "Амадеус Ко" дозвільні документи на будівництво, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Слідство вважає, що його бездіяльність призвела до часткового знищення пам'яток культури і пам'ятки археології національного значення. Сума збитків, завданих територіальній громаді Києва, оцінюється у 190 млн гривень.

Колишнього начальника підозрюють за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем.