НОВИНИУ штаті Північна Кароліна визнали Голодомор 1932 – 1933 років на території України геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Північна Кароліна визнала: голод 1932 – 33-х років в Україні був штучним
Фото: podrobnosti.ua
Про це в понеділок, 19 листопада, повідомили в посольстві України у Сполучених Штатах Америки.
Губернатор штату Рой Купер приєднався до вшанування 85 роковин Голодомору і визнав, що голод в Україні був штучним. У рішенні вживається термін "геноцид".
"Голодомор був навмисне спланований радянським режимом, щоб покарати вільнодумних українців за їхній спротив економічному, політичному і соціальному гнобленню", – йдеться в документі.
У посольстві України зазначили, що це двадцятий штат США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Нагадаємо, Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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