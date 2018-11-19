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Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Північна Кароліна визнала: голод 1932 – 33-х років в Україні був штучним
У штаті Північна Кароліна визнали Голодомор 1932 – 1933 років на території України геноцидом українського народу.
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу Фото: podrobnosti.ua

Про це в понеділок, 19 листопада, повідомили в посольстві України у Сполучених Штатах Америки.

Губернатор штату Рой Купер приєднався до вшанування  85 роковин Голодомору і визнав, що голод в Україні був штучним. У рішенні вживається термін "геноцид".

"Голодомор був навмисне спланований радянським режимом, щоб покарати вільнодумних українців за їхній спротив економічному, політичному і соціальному гнобленню", – йдеться в документі.

У посольстві України зазначили, що це двадцятий штат США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.


Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Нагадаємо, Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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19 11 2018 23:43
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