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Ще один американський штат визнав Голодомор в Україні геноцидом

2018 рік у Канзасі проголосили роком пам'яті жертв цієї трагедії
Американський штат Канзас визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Ще один американський штат визнав Голодомор в Україні геноцидом Фото: podrobnosti.ua

Про це повідомляють в українському посольстві у США.

"Ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв цієї трагедії в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр", – зазначили в посольстві.


Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Канзас став десятим штатом, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Окрім нього це зробили у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні і Пенсильванії.

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09 05 2018 19:13
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