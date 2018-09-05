CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський штат Канзас визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще один американський штат визнав Голодомор в Україні геноцидом
2018 рік у Канзасі проголосили роком пам'яті жертв цієї трагедії
Фото: podrobnosti.ua
Про це повідомляють в українському посольстві у США.
"Ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв цієї трагедії в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр", – зазначили в посольстві.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Канзас став десятим штатом, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Окрім нього це зробили у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні і Пенсильванії.
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09 05 2018 19:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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