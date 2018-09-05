Ще один американський штат визнав Голодомор в Україні геноцидом

2018 рік у Канзасі проголосили роком пам'яті жертв цієї трагедії

Американський штат Канзас визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляють в українському посольстві у США.

"Ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв цієї трагедії в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр", – зазначили в посольстві.



Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Канзас став десятим штатом, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Окрім нього це зробили у Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні і Пенсильванії.