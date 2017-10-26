В Україні ще один банк заявив про наміри ліквідуватися

БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАкціонери "Кредит Оптима Банку" мають намір припинити банківську діяльність фінустанови.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.
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Питання про припинення банківської діяльності фінустанови без припинення юридичної особи розглянуть 13 листопада
Фото:www.capital.ua
Це питання акціонери мають намір розглянути на зборах 13 листопада.
"Припинити здійснення ПАТ "Кредит Оптима Банк" банківської діяльності без припинення юридичної особи в порядку, передбаченому законом "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"", - повідомляє прес-служба банку.
Кредит Оптима Банк зареєстрований у 2006 році. Станом на 1 червня 2017 року фінансовий результат діяльності банку становив 5,8 млн грн, регулятивний капітал - 203 млн грн і статутний капітал - 120 млн грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.
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