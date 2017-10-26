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В Україні ще один банк заявив про наміри ліквідуватися

Питання про припинення банківської діяльності фінустанови без припинення юридичної особи розглянуть 13 листопада
Акціонери "Кредит Оптима Банку" мають намір припинити банківську діяльність фінустанови.
В Україні ще один банк заявив про наміри ліквідуватися Фото:www.capital.ua

Це питання акціонери мають намір розглянути на зборах 13 листопада.

"Припинити здійснення ПАТ "Кредит Оптима Банк" банківської діяльності без припинення юридичної особи в порядку, передбаченому законом "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"", - повідомляє прес-служба банку.

Кредит Оптима Банк зареєстрований у 2006 році. Станом на 1 червня 2017 року фінансовий результат діяльності банку становив 5,8 млн грн, регулятивний капітал - 203 млн грн і статутний капітал - 120 млн грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.
 

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26 10 2017 21:25
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