Ще один банк вирішив самоліквідуватися

Банк "Фінансовий партнер" заявив про те, що планує припинити банківську діяльність.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає FinClub.

Відповідне питання буде винесено на порядок денний зборів акціонерів банку 7 червня.

Банк "Фінансовий партнер" планує розглянути питання припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Крім того, фінустанова розгляне і затвердить план припинення здійснення банківської діяльності.

Нагадаємо, до середини червня всі банки повинні збільшити статутний капітал до 200 млн гривень, а в даний час статутний капітал банку "Фінансовий партнер" становить 125 млн гривень.

Раніше НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, Фонд гарантування заявив про виведення 44 мільйонів доларів з банку "Київська Русь" його власником.