Ще один банк вирішив самоліквідуватися
Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає FinClub.
Відповідне питання буде винесено на порядок денний зборів акціонерів банку 7 червня.
Банк "Фінансовий партнер" планує розглянути питання припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.
Крім того, фінустанова розгляне і затвердить план припинення здійснення банківської діяльності.
Нагадаємо, до середини червня всі банки повинні збільшити статутний капітал до 200 млн гривень, а в даний час статутний капітал банку "Фінансовий партнер" становить 125 млн гривень.
Раніше НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.
Нагадаємо, Фонд гарантування заявив про виведення 44 мільйонів доларів з банку "Київська Русь" його власником.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат